Το Ισραήλ επιτίθεται κατά του Ιράν- Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι πραγματοποιούν «πλήγματα ακριβείας» κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων, ως απάντηση στις «επί μήνες συνεχείς επιθέσεις του καθεστώτος του Ιράν κατά του κράτους του Ισραήλ».

«Το καθεστώς στο Ιράν και οι εντολοδόχοι του στην περιοχή επιτίθενται ανελέητα στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων άμεσων επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο στρατός. «Όπως κάθε άλλη κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το κράτος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα και το καθήκον να απαντήσει», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Οι IDF λένε ότι οι «αμυντικές και επιθετικές τους δυνατότητες είναι πλήρως κινητοποιημένες» και ότι «θα κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ».

Σύμφωνα με πληροφορίες τα πλήγματα είναι στο αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Σημειώνεται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου ακούστηκαν αρκετές δυνατές εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Ιράν και στην κοντινή πόλη Καράτζ, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι New York Times επικαλούνται το Fars News, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, αναφέροντας πολλαπλές μεγάλες εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Άλλα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν εκρήξεις κοντά ή στο διεθνές αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι οι κάτοικοι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, λένε οι Times.

Την στιγμή της επίθεση του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρισκόταν μαζί με τον υπουργό Άμυνας Yoav Gallant και κορυφαίους στρατηγούς των IDF στο καταφύγιο κάτω από τη στρατιωτική βάση Kirya στο Τελ Αβίβ.

Ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε λίγο πριν το Ισραήλ πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, αναφέρει το Fox News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετέχουν στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατά του Ιράν. «Αντιλαμβανόμαστε ότι το Ισραήλ διεξάγει στοχευμένα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν ως άσκηση αυτοάμυνας και ως απάντηση στην επίθεση του Ιράν με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου. Θα σας παραπέμψουμε στην ισραηλινή κυβέρνηση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους», ανέφερε σε δήλωσή του ο Σον Σάβετ, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Σε μια σύντομη βιντεοσκοπημένη δήλωση, ο εκπρόσωπος των IDF αντιπτέραρχος Daniel Hagari λέει ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στις οδηγίες για τους πολίτες αυτή τη στιγμή, καθώς πραγματοποιούνται πλήγματα στο Ιράν.

«Οι IDF είναι πλήρως προετοιμασμένες στην επίθεση και την άμυνα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από το Ιράν και τους πληρεξουσίους του στην περιοχή», λέει.

