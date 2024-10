Λίβανος: Νέα ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού

Πλάνα δείχνουν καπνό να υψώνεται από την περιοχή μετά την έκκληση του Ισραήλ για εκκένωση.

Το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναφέρει ότι «εχθρικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν δύο νέα πλήγματα» στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ, μία από τις περιοχές όπου ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ζητήσει από τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή.

From the Israeli raid on Haret Hreik in the suburb of #Beirut.

#Lebanon #Israel pic.twitter.com/3AZCvlyJsQ

— Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) October 25, 2024