ΗΠΑ: Για στενή επιτήρηση της εκλογικής διαδικασίας και για φυλακίσεις προειδοποιεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζει ότι «παρακολουθεί στενά» την διαδικασία των προεδρικών εκλογών, κάνοντας λόγο για «οργιώδη εξαπάτηση» στις εκλογές του 2020, διαμηνύοντας ότι «δεν θα επιτρέψει να ξαναγίνει».

Παράλληλα, τονίζει ότι «όταν κερδίσει», θα στείλει στην φυλακή «όσους εξαπάτησαν» τους πολίτες.

«ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ: Εγώ, μαζί με πολλούς Δικηγόρους και Νομικούς Επιστήμονες, παρακολουθώ πολύ στενά την ιερή διαδικασία των Προεδρικών Εκλογών του 2024, επειδή γνωρίζω, καλύτερα από τους περισσότερους, την οργιώδη εξαπάτηση και τη κατεργαριά των Δημοκρατικών στις Προεδρικές Εκλογές του 2020.

Ως εκ τούτου, οι εκλογές του 2024, όπου μόλις άρχισαν οι ψηφοφορίες, θα είναι υπό τον στενότερο επαγγελματικό έλεγχο και, ΟΤΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ, αυτοί οι άνθρωποι που ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ θα διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του Νόμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει ποινές μακροχρόνιας φυλάκισης. Αυτή η διαφθορά της Δικαιοσύνης δεν ξαναγίνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα μας να μετατραπεί περαιτέρω σε ένα έθνος του Τρίτου Κόσμου, ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ!

Προσέξτε ότι αυτή η νομική έκθεση εκτείνεται σε δικηγόρους, πολιτικούς λειτουργούς, δωρητές, παράνομους ψηφοφόρους και διεφθαρμένους εκλογικούς λειτουργούς. Όσοι εμπλέκονται σε αδίστακτες συμπεριφορές θα αναζητηθούν, θα συλληφθούν και θα διωχθούν σε επίπεδα, δυστυχώς, που δεν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας».

CEASE & DESIST: I, together with many Attorneys and Legal Scholars, am watching the Sanctity of the 2024 Presidential Election very closely because I know, better than most, the rampant Cheating and Skullduggery that has taken place by the Democrats in the 2020 Presidential…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2024