ΕΕ: Σε έρευνα για τα εξαφανισμένα παιδιά-μετανάστες το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν μέσα ενημέρωσης από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελλάδα (Reporters United), την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι από το 2021 μέχρι το 2023 εξαφανίστηκαν τουλάχιστον 51.433 ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες μετά την άφιξή τους σε χώρες της Ευρώπης.

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Τύπου Daphne Caruana Galizia του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, παρευρέθησαν η πρόεδρος του Σώματος, Ρομπέρτα Μέτσολα, η Πίνα Πιθιέρνο, αντιπρόεδρος αρμόδια για το βραβείο, καθώς και μέλη της ανεξάρτητης πανευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής του βραβείου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο είπε: «Η παρακαταθήκη της Daphne Caruana Galizia συνεχίζεται μέσα από το έργο των δημοσιογράφων που ζουν για να αποκαλύπτουν την αλήθεια και που αρνούνται να σιωπήσουν. Ο αγώνας τους για δικαιοσύνη υπερνικά τις απειλές εκείνων που προσπαθούν να υπονομεύσουν το σπουδαίο έργο τους. Η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη. Επτά χρόνια μετά τη δολοφονία της Daphne συνεχίζουμε να τιμούμε τη μνήμη της με ένα βραβείο που μας υπενθυμίζει τη διαχρονική προσήλωση του Κοινοβουλίου σε αυτές τις θεμελιώδεις αξίες».

Από τις 3 Μαΐου μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2024, εκατοντάδες δημοσιογράφοι από τις 27 χώρες της ΕΕ κατέθεσαν τις υποψηφιότητές τους για το βραβείο. Η κριτική επιτροπή προέκρινε αρχικά 13 από τις 318 υποψηφιότητες και στη συνέχεια επέλεξε τον τελικό νικητή του βραβείου.

Congratulations @Lost_in_EU, laureates of this year’s edition of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism.@Europarl_EN will continue to do its part in building a Europe where journalists are able to work free from fear, harassment and violence. pic.twitter.com/GMfQJRvEWC

— Roberta Metsola (@EP_President) October 23, 2024