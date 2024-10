«Με άρπαξε, με κακοποίησε σεξουαλικά»: Μοντέλο κατηγορεί τον Τραμπ – Τους σύστησε ο Έπστιν

Πρόκειται για την Στέισι Γουίλιαμς, πρώην μοντέλο, η οποία υποστηρίζει ότι ο Τραμπ την είχε κακοποιήσει τη δεκαετία του 1990, όταν τους σύστησε ο διαβόητος παιδεραστής Τζέφρι Έπστιν. Τις δηλώσεις της, που έγιναν σε δημόσια εκδήλωση, μετέδωσε πρώτος ο Guardian.

Η φερόμενη επίθεση διαπράχθηκε στον Trump Tower, στη Νέα Υόρκη, την άνοιξη του 1993.

Η Στέισι Γουίλιαμς, 56 ετών σήμερα, αφηγήθηκε πως πήγε στον ουρανοξύστη του Ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου όταν της το πρότεινε ο χρηματιστής Τζέφρι Έπστιν.

Μόλις έφθασαν, ο Ντόναλντ Τραμπ την τράβηξε πάνω του, θώπευσε «τα στήθη της», τη μέση και τα οπίσθιά της, είπε. Πρόσθεσε πως πάγωσε, πως ήταν «βαθιά συγχυσμένη» γι’ αυτό που της συνέβαινε, και νομίζει ότι είδε τους δυο άνδρες να χαμογελούν ο ένας στον άλλο.

Ο χρηματιστής Έπστιν, άνθρωπος με γνωριμίες και δοσοληψίες με πανίσχυρους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό, είχε κατηγορηθεί και ο ίδιος για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με θύματα κορίτσια, πολλά ανήλικα· ωστόσο ο θάνατός του στη Νέα Υόρκη, που οφειλόταν σύμφωνα με τις αρχές σε αυτοκτονία, τον Αύγουστο του 2019, οδήγησε στον τερματισμό των διώξεων σε βάρος του.

BREAKING: Model Stacey Williams just came forward and accused Donald Trump of groping her and assaulting her after being introduced to him by JEFFREY EPSTEIN. This is who Trump is. He’s disgusting and Republicans should not ignore this. pic.twitter.com/MnPN5XQDDZ

— Harry Sisson (@harryjsisson) October 23, 2024