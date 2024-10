Γιαχία Σινουάρ: Birkin ή όχι, η τσάντα που κρατούσε η σύζυγός του ενώ διέφευγαν – Τι εξηγούν τα Ελληνικά Hoaxes

Ωστόσο, τα Ελληνικά Hoaxes, διαψεύδουν ότι η τσάντα της Αμπού Ζαμάρ, ήταν η -αξίας 32.000 δολαρίων- τσάντα του οίκου Hermes.

«Kάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» αναφέρουν τα Ελληνικά Hoaxes, που επιχειρεί να δείξει τις διαφορές.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Αρχικά σημειώνεται πως οι τσάντες τύπου Birkin διαθέτουν πάντα τη χαρακτηριστική κλειδαριά και το κούμπωμα, τα οποία στην εικόνα του αυθεντικού προϊόντος είναι πολύ εμφανής και ξεχωρίζουν λόγω χρώματος. Από τη φωτογραφία της γυναίκας, δεν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα κάποιο τέτοιο υλικό που να υποδηλώνει ότι πρόκειται για πραγματική Birkin. Αν ήταν τέτοια, το υλικό από την κλειδαριά και το κούμπωμα θα γυάλιζε στη φωτογραφία, όμως αντ’ αυτού στο βίντεο διακρίνονται ξεκάθαρα δύο διπλά κάθετα μεταλλικά αξεσουάρ στο πάνω μέρος της τσάντας, στο σημείο ένωσης των λαβών με τον κύριο κορμό της τσάντας, τα οποία απουσιάζουν στην αυθεντική Birkin.

