Πέθανε ο Φετουλάχ Γκιουλέν

Τις τελευταίες ημέρες, φέρεται να νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, απεβίωσε το βράδυ της Κυριακής.

Ο Φετουλάχ Γκιουλέν ζούσε αυτοεξόριστος στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ενώ η οργάνωση του είχε χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» στην Τουρκία.

BREAKING — Fetullah Gülen, U.S.-based leader of Gülenist Terror Group (FETÖ) behind the deadly July 15 coup attempt in Türkiye, reportedly dead at age of 83 in Pennsylvaniahttps://t.co/GNpx1q6BN2 pic.twitter.com/4GHzFYSQ14

— Daily Sabah (@DailySabah) October 21, 2024