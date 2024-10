Ισραήλ: Νέες βολές κατά Γκουτέρες επειδή δεν «χαιρέτισε» τον θάνατο του Σινουάρ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Ισραήλ Κατς, επέκρινε σφόδρα τον κ. Γκουτέρες επειδή δεν «χαιρέτισε» τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς.

Κατηγόρησε, δε, τον γ.γ. του ΟΗΕ ότι «ηγείται μιας ακραίας αντι-ισραηλινής και αντι-εβραϊκής ατζέντας».

«Ο Γκουτέρες δεν χαιρέτισε την εξουδετέρωση του αρχιτρομοκράτη Γιαχία Σινουάρ, όπως αρνήθηκε να κηρύξει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου», είπε σε ανάρτησή του.

«Θα συνεχίσουμε να τον χαρακτηρίζουμε ως persona non grata και να απαγορεύσει την είσοδό του στο Ισραήλ» πρόσθεσε.

UN Secretary-General @antonioguterres did not welcome the elimination of arch-terrorist Yahya Sinwar, just as he refused to declare Hamas a terrorist organization after the October 7th massacre. Guterres is leading an extreme anti-Israel and anti-Jewish agenda. We will continue… pic.twitter.com/Twg1O67NRp

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 18, 2024