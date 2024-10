«Ασυνήθιστες βροχοπτώσεις» πλήττουν τη Γαλλία – Σε κόκκινο συναγερμό έξι διαμερίσματα

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία σημείωσε ότι σε μια περιοχή έπεσαν 630 χιλιοστά βροχής σε ένα 48ωρο.

Μεταξύ των περιοχών που αφορά ο κόκκινος συναγερμός είναι η Λιόν, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στη χώρα, όπως και οι Κάνες, γνωστές για το κινηματογραφικό φεστιβάλ τους.



Οι αρχές έκαναν γνωστό πως έκλεισαν δρόμους, εκκένωσαν συνοικίες και ζήτησαν από κατοίκους να αποφεύγουν να θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους βγάζοντας φωτογραφίες και τραβώντας βίντεο.

Heavy rain has led to severe floods across parts of southern France this week.

Further torrential rain is forecast to sweep across northern Spain, southern France and northern Italy over the next few days. Red warnings are in force with a risk of flash flooding in the region. pic.twitter.com/dMErlvlTdt

