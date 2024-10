Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ένταξη στο ΝΑΤΟ ο νούμερο 1 στόχος του Ζελένσκι στο «σχέδιο νίκης» – Οι 5 άξονες

Βασικός στόχος είναι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ: «Το πρώτο σημείο είναι πρόσκληση του NATO, ήδη από τώρα ο (πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ) Πούτιν θα πρέπει να δει ότι οι γεωπολιτικοί του υπολογισμοί είναι καταδικασμένοι σε αποτυχία», σημείωσε ο Ζελένσκι κατά την ομιλία του στο ουκρανικό κοινοβούλιο. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 κυρίως για να εμποδίσει προσέγγιση ανάμεσα στο Κίεβο και το NATO.

Το δεύτερο σημείο που ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος είναι ένα σύνολο μέτρων που αφορούν το μέτωπο, το οποίο εκτείνεται σήμερα από τη νοτιοανατολική ως τη βορειοανατολική Ουκρανία και την περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας. Με μεγαλύτερο στρατό, περισσότερα όπλα και χωρίς να μετρά τις απώλειες, η Ρωσία έχει πάρει το πάνω χέρι εδώ και έναν χρόνο και καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερα εδάφ

Πολύ σημαντικό μέτρο είναι να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις των ουκρανικών δυνάμεων στο ρωσικό έδαφος, όπως η αιφνίδια επίθεση της 6ης Αυγούστου στην περιφέρεια Κουρσκ.

Ο Ζελένσκι ζήτησε επίσης ξανά από τους εταίρους του την άρση των «περιορισμών στη χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς στο σύνολο του ουκρανικού εδάφους που έχει θέσει υπό κατοχή η Ρωσία και στη ρωσική επικράτεια», τη συνέχιση της δυτικής βοήθειας για την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό «ταξιαρχιών εφεδρείας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων», όπως και την παροχή «δορυφορικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο».

Επίσης ζήτησε από τους δυτικούς συμμάχους του να αναπτύξουν στην Ουκρανία μη πυρηνικά μέσα αποτροπής και να δοθεί στο Κίεβο η δυνατότητα να προβαίνει σε πλήγματα σε βάθος στη ρωσική επικράτεια.

«Η Ουκρανία προτείνει την ανάπτυξη στην επικράτειά της ενός πλήρους συνόλου μη πυρηνικών μέτρων στρατηγικής αποτροπής, που θα επαρκεί για την προστασία της Ουκρανίας από κάθε στρατιωτική απειλή από την πλευρά της Ρωσίας», σημείωσε.

I presented the Victory Plan to the Verkhovna Rada and the people of Ukraine. It is the path to strengthening Ukraine, not just to defend our positions but to build a bridge to the second Peace Summit, which will bring a just end to this war for Ukraine. pic.twitter.com/S6rArS9PJl

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2024