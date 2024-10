Σεισμός 6 Ρίχτερ στην Τουρκία

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για δόνηση 6,3 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 43 χιλιόμετρα ανατολικά από την πόλη Μαλάτεια, κοντά στην ευρύτερη περιοχή που είχε σημειωθεί ο φονικός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, τον Φεβρουάριο του 2023.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 9 χιλιόμετρα.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km SW of #Doğanyol (#Turkey) 2 min ago (local time 10:46:32)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

https://t.co/QMSpuj6Z2H

https://t.co/AXvOM7I4Th

https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/I0ROd639Dc

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2024