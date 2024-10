IDF: Αναφέρουν ότι κατέλαβαν τούνελ της Χεζμπολάχ κάτω από χωριό του Λιβάνου

Το σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει 800 μέτρα σηράγγων, βρίσκεται πάνω από ένα χωριό και περιλαμβάνει ένα υπνοδωμάτιο και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF ταξίαρχο Daniel Hagari, το συγκρότημα σχεδιάστηκε για να φτάσει ένα τάγμα Radwan, να ντυθεί και στη συνέχεια να κατευθυνθεί στο Ισραήλ με τα πόδια και με μοτοσικλέτες.

Οι δυνάμεις των IDF έφτασαν στο τούνελ στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και βρήκαν πυραύλους κατά ελικοπτέρων, βλήματα όλμων, τουφέκια και άλλα πυρομαχικά.

IDF soldiers from the 8th Brigade move through an 800-meter-long underground Hezbollah complex, stocked with food, weapons, and motorbikes. pic.twitter.com/oKD9OOWAFb

