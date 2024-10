Ισραήλ: Επίθεση με drone από τον Λίβανο στο Τελ Αβίβ – Χτυπήθηκε οίκος ευγηρίας

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, τα drones εντοπίστηκαν από τη στιγμή που πέρασαν τα σύνορα. Το ένα καταρρίφθηκε από μαχητικά αεροσκάφη, ενώ δεν είναι σαφές το τι συνέβη με το δεύτερο.

Επίσης δεν διευκρινίστηκε αν το κτίριο χτυπήθηκε από το drone ή από θραύσματα.

«Μετά την εισβολή ενός εχθρικού drone, έγιναν απόπειρες αναχαίτισης» ανέφερε ο στρατός, προειδοποιώντας ότι «ενδέχεται να ακουστούν και άλλες εκρήξεις, λόγω αναχαιτίσεων ή (πτώσης) συντριμμιών». Λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ότι «το συμβάν θεωρείται λήξαν».

Πλάνα που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα drone να πετά πάνω από κτίρια της πόλης.

Το Κανάλι 12 ανέφερε ότι η πρόσκρουση προκάλεσε πυρκαγιά και ότι τμήματα της πόλης είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η Ισραηλινή αστυνομία δήλωσε ότι έχει λάβει πολλαπλές αναφορές για την πτώση θραυσμάτων.

According to Israeli media reports, all Israeli air defense systems failed to intercept two drones launched from southern Lebanon that struck Gush Dan and Herzliya in Tel Aviv. pic.twitter.com/8eiz7FxMJ3

