Τυφώνας Μίλτον: «Σήκωσε σπίτια στον αέρα και τα πέταξε σαν σκουπίδια, γύρισε φορτηγά 40 τόνων…Ήταν σφαγή»

Ανείπωτη καταστροφή, αποκαρδιωτικές εικόνες. Οι δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονται στο σημείο, κάνουν λόγο για «σφαγή». Ο ανταποκριτής του CNN Μπράιαν Τοντ στο Φορτ Πιρς, όπου τουλάχιστον ένας ανεμοστρόβιλος και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τον όλεθρο, έδειξε ένα φορτηγό 18 τροχών που είχε αναποδογυρίσει.

«Αυτά τα φορτηγά ζυγίζουν περίπου 18 τόνους όταν είναι άδεια, περίπου 40 τόνους όταν είναι γεμάτα», είπε το βράδυ της Πέμπτης, δείχνοντας τα συντρίμμια. «Φανταστείτε το είδος της δύναμης που χρειάστηκε για να φτάσει αυτό το φορτηγό σε αυτή την κατάσταση».

Σε δραματικούς τόνους και οι ανταποκρίσεις του ABC News.

“This water has to be at least up to my waist — probably even deeper.”

An @ABC affiliate reporter from WPLG joins @LinseyDavis from Sarasota, Florida.

Hurricane Milton made landfall Wednesday evening, bringing life-threatening storm surge and Category 3 winds. pic.twitter.com/BjpgT4Vxf6

