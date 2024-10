Κολοράντο: Ένας νεκρός στο χρυσωρυχείο βάθους 300 μέτρων – Διεσώθησαν 11 τουρίστες και ο ξεναγός (βίντεο)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση διασωστών για τον απεγκλωβισμό των άλλων 12 ανθρώπων, εξαιτίας βλάβης σε ανελκυστήρα που μετέφερε γκρουπ επισκεπτών σε στοά βάθους 300 μέτρων, όπως είχαν ανακοινώσει από χθες νωρίς οι αρχές.

Ο Τζέισον Μάικσελ, ο σερίφης της κομητείας Τέλερ, επιβεβαίωσε σε δημοσιογράφους πως υπάρχει ένας νεκρός, χωρίς να διευκρινίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ένδεκα άνθρωποι βγήκαν σώοι από το χρυσωρυχείο από νωρίς, αλλά 12 παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες. Διασώστες ανέφεραν ότι είχαν επικοινωνία μαζί τους, διαβεβαιώνοντας πως οι εγκλωβισμένοι είχαν νερό και κουβέρτες μαζί τους.

NEW: Twelve people were rescued Thursday after getting stuck underground in a Colorado gold mine, officials said. One person was killed.

The individuals were part of a tour group at the Mollie Kathleen Gold Mine in Cripple Creek, officials said. https://t.co/HUjHlGcPPv

— ABC News (@ABC) October 11, 2024