Μακελειό σε ανθρακωρυχείο στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί από πυροβολισμούς

«Τις πρώτες πρωινές ώρες, βαριά οπλισμένοι άνδρες εξαπέλυσαν επίθεση σε ορυχείο της εταιρείας Junaid Coal στην περιοχή Ντούκι», ανέφερε ο Χουμαγιούν Χαν, αξιωματικός της αστυνομίας σε αυτήν την περιοχή, η οποία βρίσκεται ανατολικά της πόλης Κουέτα. Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι χρησιμοποιήθηκαν ρουκετοβόλα και χειροβομβίδες.

#UPDATE: #Pakistani police official Hamayun Khan Nasir said the gunmen stormed the accommodations at the coal mine in Duki district in #Balochistan province late Thursday night, rounded up the men and opened fire. https://t.co/jHrwwSkHkY pic.twitter.com/pjrC7iRwuk

— Arab News (@arabnews) October 11, 2024