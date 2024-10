Τυφώνας Μίλτον: Τουλάχιστον 16 νεκροί, τεράστιες καταστροφές στη Φλόριντα – Αγωνιώδης μάχη των σωστικών συνεργείων (φωτογραφίες, βίντεο)

Περίπου τρία εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις είναι χωρίς ρεύμα, ενώ ο κυβερνήτης Ron DeSantis λέει ότι αναμένονται περισσότερες πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.

Οι κάτοικοι της Φλόριντα προειδοποιούνται να μην επισκέπτονται τις περιοχές που επλήγησαν από τον τυφώνα Μίλτον, ακόμη και εάν σταμάτησε ο ανεμοστρόβιλος, αφού οι καταιγίδες και οι πλημμύρες επιμένουν.

Στο Σεν Πίτερσμπεργκ, στη δυτική ακτή, η παροχή νερού έχει διακοπεί, ένας γερανός έπεσε σε ένα κτίριο και η οροφή ενός σταδίου του μπέιζμπολ της Major League σκίστηκε.

Ο Μίλτον έχει πια μετακινηθεί στον Ατλαντικό, αλλά πολλές περιοχές της πολιτείας έχουν πλημμυρίσει, με μερικούς ανθρώπους να διασώνονται με βάρκες. Οι προσπάθειες διάσωσης είναι αγωνιώδεις.

Recovery and rescue efforts are now underway after Hurricane Milton slammed into Florida’s central coast as a category 3.

