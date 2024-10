Ισραήλ: Δολοφονική επιδρομή στην Βηρυτό – Επέζησε ο «στόχος», σκοτώθηκαν 22

Την ίδια ώρα, το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ που θα συνεδριάσει απόψε αναμένεται να εξουσιοδοτήσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ να ξεκινήσουν την απάντηση κατά του Ιράν κατά την κρίση τους, όπως δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στους New York Times.

Οι Ισραηλινοί άφησαν τουλάχιστον 22 νεκρούς, ωστόσο φέρεται να μην πέτυχαν τον στόχο τους, καθώς σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας, το υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ, Ουαφίκ Σάφα φέρεται να επέζησε.

The Israeli occupation just bombed an entire residential building between Noweiri and Ras al Naba’a n Beirut to the ground

Οι IDF, εξέδωσαν προειδοποιήσεις εκκένωσης το βράδυ της Πέμπτης που αφορούσε όμως τα νότια προάστια της Βηρυτού.



Από τα ισραηλινά πλήγματα άφησαν πίσω τους 22 νεκρούς και 117 τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Με βάση αυτόν τον απολογισμό, οι επιδρομές αυτές είναι οι φονικότερες στην πρωτεύουσα της χώρας αφότου ξεκίνησε ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.

Israeli drone airstrike targeted a residential building in Beirut within walking distance from downtown, Lebanon

Some reports suggest the target is Khatam Al Anbiyaa in Basta, a traditional working-class neighbourhood close to the centre of Beirut, full of unique… https://t.co/uYNPwSFUDy pic.twitter.com/flpkf4uknW

— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 10, 2024