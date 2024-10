Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου επιβεβαιώνει ότι ο Σαφιεντίν της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε

Σημειώνεται ότι ο Σαφιεντίν βρέθηκε στο στόχαστρο αεροπορικής επιδρομής στη Βηρυτό την περασμένη Πέμπτη, με τον Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ σκότωσε επίσης τον αντικαταστάτη του Σαφιεντίν, χωρίς να πει ποιος θα ήταν αυτός.

Σε ένα αγγλόφωνο βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς το λιβανέζικο κοινό, ο Νετανιάχου αναφέρει ότι το Ισραήλ «υποβάθμισε τις δυνατότητες της Χεζμπολάχ. Εξοντώσαμε χιλιάδες τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του [μακροχρόνιου ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν] Νασράλα, και του αντικαταστάτη του Νασράλα και του αντικαταστάτη του».

This is a message to the people of Lebanon: pic.twitter.com/btMQR0Xwtn

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2024