Φλόριντα: Μαζική έξοδος προ του τυφώνα Μίλτον και φόβοι για συντρίμμια – πυραύλους

Πρόκειται για έναν εξαιρετικά επικίνδυνο κυκλώνα, που αναμένεται να φθάσει στις ακτές αυτής της χερσονήσου στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Έχοντας ήδη πληγεί από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Ελίν πριν από δέκα ημέρες, «όλη η χερσόνησος της Φλόριντα βρίσκεται υπό μια μορφή είτε επιφυλακής είτε συναγερμού», προειδοποίησε σήμερα ο κυβερνήτης της πολιτείας Ρον ΝτεΣάντις.

Οι ναυαγοσώστες στη χερσόνησο που σχηματίζει τον κόλπο της Τάμπα πήραν προφυλάξεις και απομάκρυναν τις καρέκλες παραλίας και άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνα συντρίμμια από τους ισχυρούς ανέμους του Μίλτον.

Αλλού, σόμπες, καρέκλες, ψυγεία και τραπέζια κουζίνας περίμεναν σε στίβες να μαζευτούν. Η Sarah Steslicki, που ζει στο Belleair Beach, δήλωσε απογοητευμένη που δεν είχαν μαζευτεί νωρίτερα περισσότερα συντρίμμια. «Αν αυτό χτυπήσει, θα είναι ιπτάμενοι πύραυλοι», δήλωσε στο Associated Press τη Δευτέρα. «Πράγματα θα αιωρούνται και θα πετούν στον αέρα».

Ο τυφώνας «Ελίν ήταν ένα σήμα κινδύνου, αυτός είναι στην κυριολεξία καταστροφικός», δήλωσε χθες στο CNN η Τζέιν Κάστορ, η δήμαρχος της Τάμπας. «Μπορώ να πω αυτό χωρίς καμία διάθεση δραματοποίησης: εάν επιλέξετε να παραμείνετε σε μία από τις ζώνες εκκένωσης, θα πεθάνετε».

Γεννήτριες, τρόφιμα, νερό και άλλα είδη πρώτης ανάγκης διανέμονται σε ολόκληρη τη Φλόριντα και πολλοί κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα σπίτια τους ή απλά σκοπεύουν να φύγουν.

