Ο Τραμπ έστειλε στα κρυφά τεστ covid στον Πούτιν το 2020

Αυτό υποστηρίζει στο νέο του βιβλίο ο -διάσημος από την υπόθεση Γουότεργκειτ και όχι μόνο- δημοσιογράφος Μπομπ Γούντγουορντ, συνεργάτης πλέον της Washington Post.

«Ο Πούτιν, τρομοκρατημένος από τον ιό, δέχτηκε τις προμήθειες, αλλά προσπάθησε να αποτρέψει τις πολιτικές επιπτώσεις – όχι για τον ίδιο, αλλά για τον Αμερικανό ομόλογό του», αναφέρεται στο βιβλίο.

Έτσι, προειδοποίησε τον Τραμπ να μην αποκαλύψει ότι είχε στείλει τα δυσεύρετα εκείνη την εποχή τεστ λέγοντάς του: «Μην το πεις σε κανέναν γιατί με σένα θα εξοργιστούν, όχι με μένα».

