IDF: Η αεράμυνα απέτυχε να αναχαιτίσει ρουκέτες από τον Λίβανο στην Χάιφα

«Έγιναν προσπάθειες αναχαίτισης», αναφέρουν οι IDF, προσθέτοντας ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στην περιοχή.

«Το περιστατικό διερευνάται», τονίζουν.

Πλάνα από τη Χάιφα δείχνουν κεντρικό δρόμο της παραλιακής ζώνης να έχει υποστεί ζημιές από την πρόσκρουση της ρουκέτας.

The IDF says it is investigating after it failed to intercept a barrage of five rockets launched from Lebanon at Haifa this evening.

“Interception attempts were made,” the IDF says, adding that several rocket impacts were identified in the area.

“The incident is being… https://t.co/70isVJKSyZ

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 6, 2024