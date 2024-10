Διαδηλωτής κατά του Ισραήλ προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί έξω από τον Λευκό Οίκο

Σχεδόν δύο ώρες μετά την έναρξη της διαδήλωσης, με περισσότερους από 1.000 διαδηλωτές, ένας άνδρας – ονόματι Samuel Mena – πλησίασε τον χώρο και προσπάθησε να αυτοπυρποληθεί, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Κατάφερε να βάλει φωτιά στο αριστερό του χέρι προτού σπεύσουν οι περαστικοί και η αστυνομία να τον βοηθήσουν, σβήνοντας τις φλόγες χρησιμοποιώντας τα keffiyeh, τα παραδοσιακά παλαιστινιακά κασκόλ τους.

«Είμαι δημοσιογράφος και διαδίδουμε την παραπληροφόρηση», φώναζε ανάμεσα σε κραυγές πόνου καθώς έσβηνε η φωτιά στο χέρι του.

Η αστυνομία λέει ότι ο άνδρας νοσηλεύεται για «τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του».

Journalist Samuel Mena self-immolated today by lighting his left arm on fire during a protest for Palestine outside of the White House on 16th Street at Freedom Plaza. Police doused him with water and successfully extinguished the flames. He was taken away in an ambulance shortly… pic.twitter.com/fK7g3ZLfaW

— Kaitlin Newman (@KaitlinObscura) October 6, 2024