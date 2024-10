«Ντροπή τους!» Ο Νετανιάχου κατακεραυνώνει Μακρόν και όσους δυτικούς ηγέτες ζητούν εμπάργκο όπλο για το Ισραήλ

Ο Νετανιάχου, σε μια πύρινη ομιλία, κατηγόρησε τους συγκεκριμένους ηγέτες για υποκρισία, δηλώνοντας ότι ενώ το Ιράν συνεχίζει να εξοπλίζει τους αντιπροσώπους του στην περιοχή, οι χώρες που ισχυρίζονται ότι στέκονται ενάντια στην τρομοκρατία επιδιώκουν τώρα να περιορίσουν την ικανότητα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

«Το Ιράν επιβάλλει εμπάργκο όπλων στη Χεζμπολάχ, στους Χούθι, στη Χαμάς και σε άλλους πληρεξουσίους του; Φυσικά και όχι», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Ο άξονας του τρόμου παραμένει ενωμένος. Αλλά οι χώρες που υποτίθεται ότι αντιτίθενται σε αυτόν τον άξονα της τρομοκρατίας ζητούν εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ. Τι ντροπή!»

Netanyahu, in another statement in English, with a sharp message to Macron: "Israel will win with or without you – your shame will echo long after we prevail."

