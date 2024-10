Σουηδία: Διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης μέσα στο Κοινοβούλιο- Διαδηλωτές πέταξαν σακούλα με τομάτες στην υπουργό Εξωτερικών

Οι διαδηλωτές άρχισαν να φωνάζουν την ώρα που η υπουργός Εξωτερικών Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ επέστρεφε στο έδρανό της μετά από ομιλία της στο βήμα της Βουλής, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η βουλευτής Αν-Σόφι Αλμ.

«Άρχισαν να φωνάζουν και να διαπληκτίζονται στο θεωρείο (…), μετά κάποιος πέταξε ένα αντικείμενο προς το μέρος μας, τους βουλευτές», είπε η Αλμ, διευκρινίζοντας ότι το αντικείμενο πετάχτηκε προς την κατεύθυνση όπου καθόταν η υπουργός Εξωτερικών.

Breaking: The Swedish Parliament had to suspend debate after pro-Palestinian activists threw a bag of tomatoes at Sweden’s Foreign Minister. The foreign minister fled the chamber after the demonstrators began hauling tomatoes at her.

This is a violent movement. pic.twitter.com/7HcJjJe2XZ

