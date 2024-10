Σε τηλεοπτική της συνέντευξη με τον δημοσιογράφο Μιχαίλ Ζιγκάρ, υποστήριξε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρόσφερε η Ρωσία για να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, θα είχαν αφήσει μια αποστρατικοποιημένη Ουκρανία.

Η Νούλαντ που εργάστηκε υπό τις κυβερνήσεις Μπους, Ομπάμα και Μπάιντεν, επιβεβαίωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία βρισκόταν στο τραπέζι τον Απρίλιο του 2022, αλλά είπε ότι «πολλοί άνθρωποι και ίσως ο ίδιος ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν πολύ καχύποπτοι, κόντευαν να πέσουν σε μια παγίδα».

Victoria Nuland confirms the US and UK “advised” Ukraine to abandon the Istanbul peace agreement as it placed limitations on weapon systems in Ukraine

– The mediators (Israel & Turkey) argued the US pressured Zelensky to abandon the peace agreement as the US saw an opportunity to… pic.twitter.com/uW2eMDi5DJ

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 9, 2024