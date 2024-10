Γάζα: Διασώθηκε 21χρονη που είχαν απαγάγει μέλη του ISIS από το Ιράκ το 2014 σε ηλικία 11 ετών (βίντεο)

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, ανεπιβεβαίωτες αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλούν για διάσωσή της από τον στρατό του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ αναφέρει σύμφωνα με το AFP ότι η 21χρονη σήμερα Fawzia Amin Sido, αφέθηκε ελεύθερη μέσω συντονισμένων προσπαθειών από τις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Βαγδάτη και το Αμμάν, μαζί με τις ιορδανικές αρχές.

Fawzia, a Yazidi girl kidnapped by ISIS from Iraq and brought to Gaza at just 11 years old, has finally been rescued by the Israeli security forces.

For years, she was held captive by a Palestinian Hamas-ISIS member.

She has now been reunited with her family. Her story is a… pic.twitter.com/nkVotqYdov

