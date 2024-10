Αναφορές ότι ο γαμπρός του Νασράλα σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό

Ο Χασάν είναι αδελφός του Μοχάμεντ Τζααφάρ Κασίρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε πλήγμα στη Βηρυτό την Τετάρτη κατά τη διάρκεια της ιρανικής επίθεσης στο Ισραήλ.

Breaking. Target of the Israeli airstrike in #Damascus was Nasrallah’s son-in-law, Hassan Qassir. He was killed.

His brother, a prominent Hezbollah financier, was killed few days ago in Beirut. https://t.co/52RzIsQBOP pic.twitter.com/0WoRmP09kv

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) October 2, 2024