Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στην Κύπρο διαψεύδει τις φήμες για δήθεν απαγωγή του

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ορεν Ανολίκ αναφέρει : «Ακούω ότι κυκλοφορούν ψευδείς ειδήσεις για εμένα. Επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι καλά. Φαίνεται ότι κάποιος βρήκε έναν πολύ δημιουργικό τρόπο για να κάνει όλο τον κόσμο να μου τηλεφωνήσει και να μου στέλνει μηνύματα».

I am hearing that some fake news about me circulating. Let me assure you I am fine. It seems that someone came up with a very creative way to make the whole world call me and text me and wish me a happy new Jewish year! pic.twitter.com/pPcVSOs3XS

— Oren Anolik 🇮🇱 (@OrenAnolik) October 2, 2024