“Persona non grata” ο Γκουτέρες στο Ισραήλ

«Όποιος δεν μπορεί να καταδικάσει απερίφραστα την αποτρόπαια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ δεν αξίζει να πατήσει το πόδι του στο ισραηλινό έδαφος. Έχουμε να κάνουμε με έναν αντι-ισραηλινό γενικό γραμματέα που υποστηρίζει τρομοκράτες, βιαστές και δολοφόνους», είπε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ, σε μια ακόμα κίνηση των επιδεινούμενων σχέσεων Γκουτέρες-Ισραήλ.

Today, I have declared UN Secretary-General @antonioguterres persona non grata in Israel and banned him from entering the country.

Anyone who cannot unequivocally condemn Iran’s heinous attack on Israel, as almost every country in the world has done, does not deserve to step…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 2, 2024