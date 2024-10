Αυστραλία: Συνελήφθη 19χρονη που κυμάτιζε τη σημαία της Χεζμπολάχ

Η αυστραλιανή αστυνομία συνέλαβε και άσκησε δίωξη σε 19χρονη μετά από έρευνα για τις σημαίες της Χεζμπολάχ που κυμάτιζαν σε διαδήλωση στο Σίδνεϊ.

«Συνελήφθη και κατηγορήθηκε για δημόσια εμφάνιση συμβόλου απαγορευμένης τρομοκρατικής οργάνωσης», ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Άλλοι παρευρισκόμενοι στις διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης, που πραγματοποιήθηκαν στο Σίδνεϊ και τη Μελβούρνη την περασμένη εβδομάδα, κυμάτισαν επίσης σημαίες της Χαμάς ή πλακάτ με τον σκοτωμένο ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Happening right now in Sydney.

Here people are showing solidarity for Hezbollah. No one should be mourning the elimination of Nasrallah.

pic.twitter.com/C67OmUxmTs

— Princess Jew (@PrincessJewess) September 29, 2024