Αντίποινα… στα αντίποινα υπόσχεται το Ιράν: «Θα πλήξουμε όλες τις υποδομές του Ισραήλ»

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε χθες Τρίτη, προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

