Ισραήλ: 7 οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση στη Γιάφα του Τελ Αβίβ

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Αρκετοί ακόμη νοσηλεύονται τραυματισμένοι – κάποιοι σοβαρά- μετά την επίθεση ενόπλου, που ξεκίνησε σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι και συνεχίστηκε στην πλατφόρμα.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ακίνητα σώματα σκορπισμένα στο δρόμο. Η αστυνομία είπε ότι οι δράστες «εξουδετερώθηκαν» από μέλη του κοινού και πρόσθεσε ότι το κίνητρο ήταν ο τρόμος.

❗️ – At least two terrorists, one of whom is seen armed with an assault rifle, carried out the shooting attack in Jaffa, according to surveillance camera images.

At least one of the terrorists has been shot dead.

At least 10 injuries and 5 deaths have been confirmed so far! pic.twitter.com/kCJd3VwBFE

