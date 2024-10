Αντίποινα προαναγγέλλει το Ισραήλ μετά την ιρανική πυραυλική επίθεση που έστειλε χιλιάδες στα καταφύγια

«Μπορείτε πλέον να εγκαταλείπετε τους προστατευμένους χώρους σε όλες τις περιοχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ζητούμε από το κοινό να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες της διοίκησης εσωτερικού μετώπου», ανέφερε στη δήλωσή του ο ισραηλινός στρατός.

Η πυραυλική επίθεση του Ιράν ξεκίνησε στις 7: 50. Ένας αριθμός ρουκετών που πλησίαζε ή ξεπερνούσε τις 200 εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς το Ισραήλ στέλνοντας τμήμα του πληθυσμού στα καταφύγια.

Την ίδια στιγμή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλημμύριζαν από εικόνες πυραύλων που έπεφταν βροχή στο κεντρικό Ισραήλ, με πολλούς από αυτούς να αναχαιτίζονται, από τον Σιδερένιο Θόλο.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024