Ισραήλ: Πυροβολισμοί σε προάστιο του Τελ Αβίβ – Τέσσερις νεκροί

Από την επίθεση υπάρχουν αρκετά θύματα, δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας. Σύμφωνα με νέα ενημέρωση, οι νεκροί από την επίθεση είναι τέσσερις, ενώ άλλοι επτά πολίτες τραυματίστηκαν.

«Οι δύο τρομοκράτες που πραγματοποίησαν την επίθεση εξουδετερώθηκαν», προσθέτει η αστυνομία του Ισραήλ.

Από τα πυρά τραυματίστηκε επίσης ένας σκύλος.

Η εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ αναφέρει ότι συνέβη κοντά σε σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη Γιάφα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από το σημείο, πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε δύο σημεία στη Γιάφα: κοντά στο σταθμό του τραμ στην οδό Γάζας και στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι πυροβολισμοί στη Γιάφα είναι ύποπτοι για τρομοκρατική επίθεση.

Οι αρχικές αναφορές στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για τουλάχιστον δύο ενόπλους στην επίθεση.

