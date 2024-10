Κίνα: Άνδρας με μαχαίρι εισέβαλε σε σούπερ μάρκετ – 3 νεκροί, 15 τραυματίες (βίντεο)

Όπως ανακοίνωσε η κινεζική αστυνομία ο δράστης συνελήφθη μέσα στο κατάστημα λίγη ώρα μετά την πολύνεκρη επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της κινεζικής μεγαλούπολης, που διευκρίνισε πως ο άνδρας επιτέθηκε εξαιτίας της οργής του λόγω «προσωπικής οικονομικής διαφοράς».

Σε νοσοκομείο διακομίστηκαν δεκαοκτώ τραυματίες. Οι τρεις υπέκυψαν στα τραύματά τους, ενώ δεν απειλείται η ζωή των υπολοίπων δεκαπέντε.

#BREAKING: At least 3 dead, 15 injured in knife attack at supermarket in Shanghai, China; suspect apprehended by police.

#Shanghai | #China

At least three people were killed and fifteen others were injured in a knife attack at a supermarket in Shanghai, China on Monday,… pic.twitter.com/Do3N5quqNP

— R A W S G L B A L (@RawsGlobal) October 1, 2024