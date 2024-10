Νετανιάχου: Το απευθείας μήνυμα προς τον «ευγενή περσικό λαό»

«Μιλάω πολύ για τους ηγέτες του Ιράν. Ωστόσο, σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, θέλω να απευθυνθώ σε εσάς – στο λαό του Ιράν. Θέλω να το κάνω απευθείας, χωρίς φίλτρα, χωρίς μεσάζοντες» ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Κάθε μέρα, βλέπετε ένα καθεστώς που σας υποτάσσει, να βγάζει πύρινους λόγους για την υπεράσπιση του Λιβάνου, την υπεράσπιση της Γάζας».

«Ωστόσο, κάθε μέρα, αυτό το καθεστώς βυθίζει την περιοχή μας βαθύτερα στο σκοτάδι και βαθύτερα στον πόλεμο. Κάθε στιγμή που περνάει, το καθεστώς φέρνει – τον ευγενή περσικό λαό – πιο κοντά στην άβυσσο», σημείωσε.

«Αυτό το καθεστώς έχει σπαταλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε μάταιους πολέμους αντί να επενδύσει στην οικονομία και το μέλλον της χώρας».

«Όταν το Ιράν θα είναι τελικά ελεύθερο – και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι νομίζει ο κόσμος – όλα θα είναι διαφορετικά», τόνισε.

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024