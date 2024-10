Οι Ιρανοί που πανηγυρίζουν για τον θάνατο του Νασράλα

Για δεκαετίες, η Χεζμπολάχ υπήρξε βασικός παράγοντας στην εξωτερική πολιτική του Ιράν, κάτι που πολλοί πιστεύουν ότι έχει οδηγήσει σε διεθνή απομόνωση και οικονομικές κυρώσεις. Οι Ιρανοί που έρχονται αντιμέτωποι με οξεία οικονομική κρίση, έχουν εκφράσει δυσαρέσκεια για τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ από το καθεστώς, την ώρα που οι δικές τους ανάγκες παραμένουν ανεκπλήρωτες.

Η υποστήριξη του Νασράλα προς την ιρανική κυβέρνηση κατά τη διάρκεια εσωτερικών καταστολών, συμπεριλαμβανομένων των σχολίων του για τον θάνατο της Μάχσα Αμινί ενώ ήταν υπό κράτηση, τροφοδότησε περαιτέρω τη δυσαρέσκεια. Πολλοί Ιρανοί βλέπουν τη Χεζμπολάχ ως συνένοχο στην καταστολή των διαδηλώσεων εντός του Ιράν, ενισχύοντας τα αισθήματα κατά της οργάνωσης.

Inside Iran, citizens are handing out candy to celebrate the death of Hassan Nasrallah.

Nobody hates Hezbollah more than Iranians. Our country has suffered for 45 years while our blood money went to that proxy.

This is a great occasion.

