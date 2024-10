ΗΠΑ: Ο τυφώνας Helen γέμισε με συντρίμμια ολόκληρη λίμνη (βίντεο)

Μόνο στην Πολιτεία της Βόρειας Καρολίνας, τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πόλης Σαρλότ, Ταρίκ Μποκάρι, έδωσε στα media πλάνα από τη συγκεκριμένη λίμνη γεμάτη με συντρίμμια, κάνοντας λόγο για μια μετα-αποκαλυπτική σκηνή.

Hurricane Helene damage in Chimney Rock/Lake Lure area of NC. “To give you an understanding of the devastation we’re dealing with: Chimney Rock is gone,” a local filmmaker said. pic.twitter.com/QznG1k1fEC

— thediddy – man of memes (@thediddy11) September 30, 2024