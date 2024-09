O Νασράλα στόχος του σφοδρού ισραηλινού χτυπήματος στη Βηρυτό: Εξετάζεται αν έχει χτυπηθεί ή όχι

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγή από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, αυτή τη στιγμή ο ισραηλινός στρατός εξετάζει αν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ έχει χτυπηθεί ή όχι.

Περίπου μία ώρα μετά το χτύπημα, πηγές της Χεζμπολάχ σε επικοινωνία που είχε μαζί τους το Reuters, ανέφεραν ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ είναι ζωντανός.

Επιπλέον, το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε και αυτό ότι ο Νασράλα είναι «ασφαλής». Ωστόσο υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Τεχεράνη ερευνά την τύχη του Νασράλα.

Τα ισραηλινά τηλεοπτικά κανάλια επιβεβαιώνουν ότι στόχος της σημερινής επίθεσης στη Βηρυτό ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός «επαληθεύει αν ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ βρισκόταν στο κτίριο στην καρδιά της Νταχίγια».

Σε σχόλιό του προς το Γαλλικό Πράκτορείο, ο ισραηλινός στρατός αρκέστκε να πεί ότι «δεν προβαίνει σε κανένα σχόλιο για το θέμα».

The US was reportedly informed of this mass Israeli attack on Beirut in Lebanon shortly beforehand.

Comes just one day after US released $8.7 billion more in aid to Israel & hours after Netanyahu told the UN “Israel seeks peace. Israel yearns for peace.”pic.twitter.com/LW2ST4DixB

— Prem Thakker (@prem_thakker) September 27, 2024