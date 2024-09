Νετανιάχου προς Ιράν: Αν μας χτυπήσετε, θα σας χτυπήσουμε – Αποχωρήσεις κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ

«Έχω ένα μήνυμα για τους τυράννους της Τεχεράνης. Αν μας χτυπήσετε, θα σας χτυπήσουμε» δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Είπε επίσης ότι «δεν υπάρχει μέρος στο Ιράν που να μην μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η επιθετικότητα του Ιράν απειλεί όλο τον κόσμο, ενώ σημείωσε ότι υπήρχε συμφωνία για εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ – Σαουδικής Αραβίας πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

“I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you.”

Israel’s PM Netanyahu addresses the UN in New York. He adds: “There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach”https://t.co/D5H6D4Y6Xz

Sky 501 pic.twitter.com/HC2VMfJQJd

— Sky News (@SkyNews) September 27, 2024