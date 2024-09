Η ρωσική επίθεση κέρδισε έδαφος τον Αύγουστο, αφού η Ουκρανία άφησε «γυμνό» το ανατολικό μέτωπο, εκτρέποντας χιλιάδες στρατιώτες από τα πιο μάχιμα στρατεύματά της για να πραγματοποιήσει την αιφνιδιαστική εισβολή στην περιοχή Κουρσκ.

Ήταν απόγευμα με καύσωνα, και οι οθόνες του κέντρου διοίκησης της 15ης Ταξιαρχίας της Ουκρανικής Εθνοφρουράς έδειχναν ανησυχητικά πλάνα από το ανατολικό μέτωπο: δώδεκα εξαιρετικά καταστροφικές ρωσικές βόμβες ολίσθησης κατευθύνονταν προς τις ουκρανικές θέσεις, Περιγράφουν οι Financial Times.

Σε μια άλλη οθόνη, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευαν ουκρανικά άρματα μάχης. Και σε μια τρίτη, με εικόνες από ουκρανικό αναγνωριστικό drone, εχθρικές μηχανοκίνητες μονάδες που κατευθύνονταν προς τις δυνάμεις του Κιέβου.

Ο Γιούρι, διοικητής της 68ης Ταξιαρχίας Γιέγκερ, τα στρατεύματα του οποίου πολέμησαν αλλά τελικά απέτυχαν να υπερασπιστούν την πόλη Νοβοχροντίβκα, έκανε αναφορά για ρωσικές επιθέσεις με χημικά όπλα συμπεριλαμβανομένης μιας τον Απρίλιο, όταν οι στρατιώτες αναγκάστηκαν να βγουν από τα χαρακώματα για να αναπνεύσουν μόνο και μόνο για να σκοτωθούν από τα ρωσικά πυρά.. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επιβεβαίωσε τον Μάιο ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε χλωροπικρίνη κατά των ουκρανικών δυνάμεων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

In the Kursk direction, in the breakthrough zone, in the new direction, Ukrainian troops continue to try to bypass Vesyoloye and immediately strike Glushkovo. Clashes here continue in the area of ​​the settlement, as evidenced by the video of the defeat of the Ukrainian tank… pic.twitter.com/VYqlD2towU

— Ukraine/Russia News (@UKRRUSNews) September 20, 2024