Λίβανος: 100 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες σε ισραηλινά πλήγματα

Μεταξύ των θυμάτων είναι παιδιά, γυναίκες και υγειονομικοί, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε 300 στόχους στον Λίβανο, σήμερα Δευτέρα, σε μια από τις πιο έντονες αεροπορικές επιδρομές τον τελευταίο χρόνο ενάντια στη Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιδρομών στον νότιο Λίβανο, σειρήνες ήχησαν στο βόρειο Ισραήλ, προειδοποιώντας για ρουκέτες.

Νωρίτερα, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν από σπίτια και άλλα κτίρια, όπου σύμφωνα με το Ισραήλ η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε προαναγγείλει ότι θα πραγματοποιήσει «εκτεταμένα πλήγματα» εναντίον της Χεζμπολάχ.

LEBANESE HEALTH MINISTRY: 100 DEAD, OVER 400 INJURED IN ONGOING ISRAELI ATTACKS

Lebanon’s Ministry of Health reported that Israeli airstrikes on southern towns and villages have resulted in 100 deaths and over 400 injuries, including children, women, and medics, as of Monday… https://t.co/C5hLaIxTTh pic.twitter.com/WnK4RQLUTV

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 23, 2024