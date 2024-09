Με «στοχευμένο χτύπημα» στη Βηρυτό απάντησε το Ισραήλ στις ρουκέτες της Χεζμπολάχ

Οι αρχικές μαρτυρίες έκαναν λόγο για καπνό πάνω από το νότιο τμήμα της Βηρυτού και ήχο μεγάλης έκρηξης.

Μέχρι στιγής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς έχει πληγεί ωστόσο ο ΙDF κάνει λόγο για «στοχευμένο χτύπημα».

Ισραηλινό ραδιόφωνο, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, αναφέρει ότι στόχος ήταν ο διοικητής επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ Ιμπραήμ Ακιλ.

According to trusted reports, a meeting between senior Palestinian officials and Hezbollah leaders was taking place inside the building targeted in Beirut.

Among the targets was Ibrahim Aqil, Hezbollah’s head of operations and one of the top five in their chain of command. pic.twitter.com/JC2m5wgFxc

