Λίβανος: Ισραηλινό σφυροκόπημα εν αναμονή της… «συντριπτικής απάντησης»

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έπληξε περίπου 30 εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ σε αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στον Λίβανο. Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι έπληξαν επίσης «μια εγκατάσταση αποθήκευσης όπλων σε πολλές περιοχές στο νότιο Λίβανο», η οποία περιείχε «περίπου 150 κάννες εκτοξευτών που ήταν έτοιμες να εκτοξεύσουν βλήματα προς το ισραηλινό έδαφος».

Happening now: intensive airstrikes on Hezbollah terror targets in Lebanon. pic.twitter.com/AIOVPkHSc5

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 19, 2024