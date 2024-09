Ισραήλ: Επίλεκτη Μεραρχία φεύγει από την Γάζα για το βόρειο μέτωπο

Το «κέντρο βάρους» του πολέμου «μετακινείται στα βόρεια», δήλωσε απόψε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ, αναφερόμενος στο μέτωπο με τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Δεν ξεχάσαμε τους ομήρους (σ.σ. που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας) και δεν ξεχάσαμε τις αποστολές μας στα νότια», είπε ο Γκάλαντ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του. «Μας υποχρεώνει το καθήκον και διεξάγουμε αυτά τα έργα ταυτόχρονα» στον βορρά και στον νότο, πρόσθεσε. «Το καθήκον μας είναι σαφές: να διασφαλίσουμε ότι οι κάτοικοι του βορρά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους σώοι και ασφαλείς», κατέληξε.

Την ίδια στιγμή, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι «μετακινείται από την Γάζα, η επίλεκτη 98η Μεραρχία στα σύνορα με τον Λίβανο».

Eyes on Lebanon: IDF redeploys 98th Division to northern front, @Doron_Kadosh reports; the elite force was set to continue fighting in Gaza, but army chiefs decided to send it north in past 24 hours. Here’s a reminder about the Division’s capabilities ⬇️https://t.co/9U1f88bKLk

— Israel Radar (@IsraelRadar_com) September 18, 2024