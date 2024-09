Γαλλία: «Είμαι βιαστής, όπως και οι υπόλοιποι σε αυτήν την αίθουσα» – Ένοχος δήλωσε ο Ντομινίκ Πελικό για τους μαζικούς βιασμούς της συζύγου του

«Είμαι βιαστής όπως και οι υπόλοιποι σε αυτήν την αίθουσα» ανέφερε ο 71χρονος Πελικό, αναφερόμενος στους 50 συγκατηγορούμενούς του.

«Ήξεραν τα πάντα, δεν μπορούν να ισχυριστούν το αντίθετο» δήλωσε ο 71χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι επί σειρά ετών νάρκωνε την σύζυγό του, Ζιζέλ Πελικό, και τη βίαζε, μαζί με δεκάδες άνδρες που έβρισκε μέσω του διαδικτύου.

«Είμαι ένοχος… Προσεύχομαι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου να δεχτούν τη συγγνώμη μου. Μετανιώνω για ό,τι έκανα. Ζητάω την συγχώρεσή σας, αν και είναι ασυγχώρητο» ανέφερε.

Ξεσπώντας σε κλάματα κάθε τόσο, κατέθεσε ότι είχε δύσκολη παιδική ηλικία και ότι και ο ίδιος υπήρξε θύμα βιασμού.

«Η σύζυγός μου δεν το άξιζε αυτό» πρόσθεσε καταθέτοντας για πρώτη φορά ενώπιον του δικαστηρίου της Βοκλύζ.

Η πρώην σύζυγός του και θύμα του που βρισκόταν στο ακροατήριο δήλωσε, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης: «Είναι δύσκολο να ακούω από το στόμα του κ. Πελικό αυτά που μόλις είπε».

