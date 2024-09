Κακοκαιρία Boris: Στους 10 οι νεκροί, εικόνες τεράστιας καταστροφής στην κεντρική Ευρώπη – Ανησυχία για τον Δούναβη (φωτογραφίες, βίντεο)

Οι μεθοριακές περιοχές ανάμεσα στην Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία επλήγησαν σκληρά το σαββατοκύριακο. Γέφυρες κατέρρευσαν και σπίτια καταστράφηκαν, ενώ χωριά και κωμοπόλεις στην ανατολική Ρουμανία βρέθηκαν κάτω από το νερό. Η κυβέρνηση της Πολωνίας επρόκειτο να συνεδριάσει σήμερα το πρωί για να κηρύξει κατάσταση καταστροφής.

Παρόλο που τα νερά κάποιων ποταμών στα σύνορα Τσεχίας – Πολωνίας άρχισαν σήμερα να υποχωρούν, οι πλημμύρες επεκτείνονται σε περισσότερες περιοχές με αποτέλεσμα μεγαλύτερες πόλεις και στις δύο χώρες να παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού.

Στην Τσεχία, η άνοδος της στάθμης του ποταμού Μοράβα στη διάρκεια της νύκτας έκανε να πλημμυρίσει το 70% της πόλης Λιτοβέλ, σε απόσταση 230 χλμ. ανατολικά της Πράγας και με πληθυσμό σχεδόν 10.000 κατοίκων, με αποτέλεσμα να κλείσουν τα σχολεία και εγκαταστάσεις υγείας, ανέφερε ο δήμαρχός της με βίντεο που ανήρτησε στο Facebook.

BREAKING

To grasp the scale of the flooding in Poland, look at these images.

The first shows the dam and its surroundings about a month ago. The video captured the same dam last night, as it overflowed.#Flood#Flooding#PolandFloods#Boris#boris2024#poland… pic.twitter.com/vMhUhRTmKl

— LukaBlack (@14Lukasz02) September 15, 2024