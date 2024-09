Η ανάρτηση του Όρμπαν για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Όρμπαν, δεν έχει κρύψει ποτέ το γεγονός ότι θα ήθελε να δει τον Ντόναλντ Τραμπ να επιστρέφει στον Λευκό Οίκο. Οι θέσεις του σε μία σειρά ζητημάτων, από το μεταναστευτικό έως τη στήριξη των βιομηχανιών, ταυτίζονται.

Σε ανάρτησή του ο Όρμπαν σημειώνει πως η ζωή του Τραμπ θα είναι σε κίνδυνο μέχρι να νικήσει την εκλογική μάχη και προσθέτει ότι προσεύχεται για εκείνον.

It is clear that President Trump’s life is in danger, until his victory. We are praying for you, Mr. President!@realDonaldTrump

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 16, 2024