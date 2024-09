Απόπειρα κατά Τραμπ: Ο 58χρονος συλληφθείς είχε εκδώσει μόνος του βιβλίο για την Ουκρανία – Τι έγραφε

Ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ, ο 58χρονος άνδρας που συνελήφθη την Κυριακή για τη νέα απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, δημοσίευσε μόνος του ένα βιβλίο πέρυσι, στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις προσπάθειές του να υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Στο βιβλίο των 291 σελίδων, ο Ρουθ περιγράφει την απογοήτευσή του από τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η νίκη έναντι της Ρωσίας είναι ανέφικτη.

Το βιβλίο κάνει επίσης αναφορές στην κατάληψη του Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν και την πολιτική κατάσταση στην Ταϊβάν, η οποία αντιμετωπίζει αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές από την Κίνα.

Kυκλοφόρησε στο Amazon χωρίς να αναφέρεται κανένας εκδότης και τιτλοφορείται: “Ukraine’s Unwinnable War: The Fatal Flaw of Democracy, World Abandonment and the Global Citizen-Taiwan, Afghanistan, North Korea and the end of Humanity” (Ο πόλεμος που δεν μπορεί να κερδίσει η Ουκρανία: Το μοιραίο ελάττωμα της δημοκρατίας, η Παγκόσμια Εγκατάλειψη και ο Παγκόσμιος Πολίτης – Ταϊβάν, Αφγανιστάν, Βόρεια Κορέα και το τέλος της Ανθρωπότητας».

Παταγώδης αποτυχία

Σε αυτό, ο Ρουθ περιγράφει μεταξύ άλλων πώς ταξίδεψε στα σύνορα Πολωνίας – Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να καταταγεί στον πόλεμο. Δεν τα κατάφερε. «Στα 56 μου χωρίς καμία απολύτως στρατιωτική εμπειρία με απέρριψαν στο συνοριακό γραφείο». Αντίθετα, προσπάθησε να στρατολογήσει περισσότερους μαχητές για την πολεμική προσπάθεια – ταξίδεψε στο Κίεβο και δημιούργησε ένα αυτοσχέδιο κέντρο εθελοντών στην Πλατεία Ανεξαρτησίας, το οποίο όμως διέλυσε τελικά η αστυνομία. Στη συνέχεια πέρασε αρκετούς μήνες σε μία σκηνή, σε ένδειξη διαμαρτυρίας σε διάφορες τοποθεσίες στην πόλη Επέστρεψε όπως λέει με άδεια χέρια στις ΗΠΑ.

Υποστηρίζει επίσης ότι πραγματοποίησε προσπάθειες να κατασκευάσει drones για τον ουκρανικό στρατό με μια ομάδα διεθνών μηχανικών, οι οποίες όμως επίσης απέτυχαν παταγωδώς.

Συνεχής ενημέρωση από το liveblog της Ναυτεμπορικής.